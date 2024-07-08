Шахтер вернул Педриньо и подписывает хорвата, Тьяго Алькантара завершил карьеру. Главные новости за 7 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 7 июля

Полузащитник "Вольфсбурга" Бартол Франьич в ближайшее время станет игроком "Шахтера". О высокой вероятности трансфера еще в среду сообщало хорватское издание Germanijak, а в воскресенье переход Франьича в "Шахтер" подтвердил Фабрицио Романо. Детали предполагаемого трансфера пока неизвестны.

Бразильский вингер Педриньо присоединился к "Шахтеру" на тренировочном сборе в Словении. Последние два года 26-летний атакующий футболист провел в аренде в клубе "Атлетику Минейру". Педриньо перешел в "Шахтер" из "Бенфики" в 2021 году за 18 миллионов евро.

Делегация киевского "Динамо" отправилась на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии. Некоторые участники Евро-2024 присоединятся к команде уже в Австрии. Всего в тренировочном сборе "Динамо" примут участие 29 исполнителей. В Австрии запланировано проведение ряда контрольных матчей, в том числе против немецких "Падерборна" и "Шальке-04", а также датского "Брондбю".

Состоялись последние четвертьфинальные матчи Копа Америка-2024. Колумбия в своем матче разгромила Панаму (5:0), а Уругвай в серии пенальти справился с Бразилией (0:0, пен. 4:2). Полуфиналы Копа Америка (Аргентина – Канада, Уругвай – Колумбия) состоятся 10 и 11 июля.

Бывший полузащитник "Ливерпуля" решил повесить бутсы на гвоздь после завершения контракта. Из-за многочисленных травм в прошлом сезоне Тьяго отыграл всего пять минут за "красных". Первым клубом Тьяго была Барселона, а лучшие годы своей карьеры он провел в Баварии. С 2020 года испанский хавбек играл за "Ливерпуль". Всего в клубном и международном футболе Тьяго сыграл 534 матча, забил 50 голов и выиграл 27 трофеев.

Главный тренер "Хайдука" Дженнаро Гаттузо ищет усиление в "Шахтере". Об этом рассказал спортдир "горняков" Дарио Срна. По словам Срны, хорватскому клубу нужны вингеры, и один из бразильцев "Шахтера", играющий на этой позиции, может оказаться в "Хайдуке".