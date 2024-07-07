Ингулец расстался с защитником
Неосновной футболист
Фото: Інгулець
"Ингулец" на своей странице в Instagram сообщил об уходе из команды 20-летнего защитника Андрея Боровского. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
В сезоне 2023/24 годов оборонец сыграл за "Ингулец" 6 матчей. Напомним, команда выиграла Первую лигу и поднялась в УПЛ.
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На летних тренировочных сборах петровцы провели уже 3 контрольных матча: уступили "Кривбассу" (3:1) и "Динамо" (4:0), а также победили "Черноморец" (2:1). Следующий спарринг запланирован на 12-е июля. В соперниках - "Полтава".
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Источник:Інгулець
Опубликовал: Виктор Иванчук
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