Минус 1200 солдат и самолет. Обновленные потери России в войне с Украиной
Более 170 единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1200 оккупантов, самолет, 16 танков и почти 30 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 552 190 (+1200) человек ликвидировано;
- танков - 8171 (+16) ед;
- боевых бронированных машин - 15 685 (+40) ед;
- артиллерийских систем - 14 966 (+29) ед;
- РСЗО - 1115 ед;
- средства ПВО - 880 (+1) ед;
- самолетов - 361 (+1) ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 893 (+31) ед;
- крылатых ракет - 2353 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 150 (+47) ед;
- специальной техники - 2503 (+8) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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