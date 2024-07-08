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Минус 1200 солдат и самолет. Обновленные потери России в войне с Украиной

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Более 170 единиц техники

Минус 1200 солдат и самолет. Обновленные потери России в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1200 оккупантов, самолет, 16 танков и почти 30 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 552 190 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 8171 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 685 (+40) ед;
  • артиллерийских систем - 14 966 (+29) ед;
  • РСЗО - 1115 ед;
  • средства ПВО - 880 (+1) ед;
  • самолетов - 361 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 893 (+31) ед;
  • крылатых ракет - 2353 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 150 (+47) ед;
  • специальной техники - 2503 (+8) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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