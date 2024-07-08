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ПВО ночью уничтожила три российские ракеты Х-101

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ПВО ночью уничтожила три российские ракеты Х-101

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 8 июля силами противовоздушной обороны сбиты 3 из 6 крылатых ракет, которые атаковали Украину.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Ночью 8 июля 2024 года враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования: 4-мя Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - воздушное пространство Саратовской обл. - рф) и 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков - Курская обл. - рф, Крым).

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - подчеркнул командующий.

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Опубликовал: Александр Бураков
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