Милевский извинился перед Суркисом за историю об азартных играх

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский извинился перед президентом "бело-синих" Игорем Суркисом.

Недавно Артем рассказал, как после матча с "Челси" Сергей Рыбалка выиграл у владельца киевского клуба приличную сумму денег.

"История Игоря Михайловича с Рыбалкой оказалась глупой шуткой, которую мне рассказали. Я был неправ, что не проверил информацию. Дорогой Игорь Михайлович, тысячу извинений! Люблю вас за все, что вы сделали для меня со своим братом. До встречи", - сказал Милевский в коментарии для Sport-express.ua.

Отметим, что Милевский выступал за "Динамо" с с 2003 по 2013 годы, где сыграл 276 матчей, забил 88 голов, и отдал 54 результативные передачи.