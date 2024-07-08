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Милевский извинился перед Суркисом за историю об азартных играх

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Экс-форвард киевлян прокомментировал свой недавний рассказ

Милевский извинился перед Суркисом за историю об азартных играх

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

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Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский извинился перед президентом "бело-синих" Игорем Суркисом.

Недавно Артем рассказал, как после матча с "Челси" Сергей Рыбалка выиграл у владельца киевского клуба приличную сумму денег.

"История Игоря Михайловича с Рыбалкой оказалась глупой шуткой, которую мне рассказали. Я был неправ, что не проверил информацию. Дорогой Игорь Михайлович, тысячу извинений! Люблю вас за все, что вы сделали для меня со своим братом. До встречи", - сказал Милевский в коментарии для Sport-express.ua.

Отметим, что Милевский выступал за "Динамо" с с 2003 по 2013 годы, где сыграл 276 матчей, забил 88 голов, и отдал 54 результативные передачи.

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Артем Милевский Игорь Суркис Сергей Рыбалка Динамо (Киев)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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