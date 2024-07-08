Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине

Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины. Пострадало много городов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский,

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - написал глава государства.

В результате ракетного удара в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Предварительно известно о 5-х погибших и 11 пострадавших в столице.

Также есть информация о 10 погибших и 31 раненом в Кривом Роге.