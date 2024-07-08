Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
Реакция президента
t.me/V_Zelenskiy_official
Россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины. Пострадало много городов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский,
"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.
Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей.
И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - написал глава государства.
В результате ракетного удара в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Предварительно известно о 5-х погибших и 11 пострадавших в столице.
Также есть информация о 10 погибших и 31 раненом в Кривом Роге.
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