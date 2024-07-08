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Оккупанты нанесли удар по детской больнице Охматдет в Киеве - под завалами находятся люди

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Ужасающие последствия циничного террора

Оккупанты нанесли удар по детской больнице Охматдет в Киеве - под завалами находятся люди

Фото: Олександр Ратушняк

Новина українською

В Киеве количество раненых и погибших после утренней атаки россиян продолжает расти. Также сейчас разбирают завалы детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе столицы, в которую попала вражеская ракета.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей.

Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.

Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - говорится в сообщении.

По последней информации Киевской городской военной администрации, в результате ракетного удара в столице уже 10 погибших и 35 пострадавших.

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Опубликовал: Александр Бураков
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