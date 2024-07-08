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Шевченко: Варварский обстрел - еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами

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Россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине

Шевченко: Варварский обстрел - еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами

Фото: ДСНС Києва

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Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на обстрел россиянами детского медицинского учреждения "Охматдет" в Киеве.

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"Более 40 ракет выпустила Россия по Украине сегодня утром. Одна из них серьезно повредила главное здание крупнейшей детской больницы в Украине - Охматдет, где ежегодно лечится более 20 000 детей. Количество пострадавших неизвестно, киевляне пришли разбирать завалы.

Варварский обстрел - еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование.

Мир должен видеть, что происходит в стране ежедневно. Помогайте Украине выстоять", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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