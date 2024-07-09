Олимпийская сборная уже во Франции, Мирошниченко возвращается в Карпаты. Главные новости за 8 июля

Команда Руслана Ротаня отправилась во Францию на подготовку к Играм-2024, сообщает пресс-служба УАФ.
Уже 8 июля начнется тренировочный сбор, а 14 и 18 июля соответственно сине-желтые сыграют товарищеские матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.На групповом этапе ОИ подопечные Руслана Ротаня сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Поединки состоятся 24, 27 и 30 июля соответственно.
Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификационного раунда женского Евро-2025 в Лиге С (4 группа) Болгария - Казахстан. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.
Главным рефери выступит Кристина Козорог. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Анастасия Романюк. Поединок состоится 16 июля в Софии и начнется в 20.00 по киевскому времени.
Центральный защитник киевского клуба Александр Сирота близок к смене клубной прописки. 24-летний футболист перейдет в израильский "Маккаби Хайфа", сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, сейчас ведутся переговоры по аренде на один год. Стороны близки к завершению.Кроме того, сообщается, что "Маккаби" рассчитывает на получение Сиротой израильского паспорта благодаря его еврейскому происхождению.
ФК "Хуст" начнет на этой неделе подготовку к сезону 2024/25 в Первой лиге ПФЛ. Первый двухнедельный сбор пройдет в Хусте. На этом этапе подготовки команда будет работать в режиме двукратных тренировок. Таким образом, руководство ужгородского клуба опровергло инофрмацию о снятии "Хуста" с розыгрыша Первой лиги.
Сергей Корнийчук официально стал игроком житомирского клуба.19-летний защитник подписал контракт сроком 4 года. Финансовые детали трансфера не разглашаются. Дебют в УПЛ для левого защитника состоялся в прошлом сезоне в составе "Миная". В общей сложности за минайцев он провел 11 матчей и забил 1 гол.