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Олимпийская сборная уже во Франции, Мирошниченко возвращается в Карпаты. Главные новости за 8 июля

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А также "Динамо" оставляет в аренде у "Зари" двух игроков

Олимпийская сборная уже во Франции, Мирошниченко возвращается в Карпаты. Главные новости за 8 июля

Фото: пресслужба УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 8 июля

Олимпийская сборная отправилась во Францию

Команда Руслана Ротаня отправилась во Францию ​​на подготовку к Играм-2024, сообщает пресс-служба УАФ.

Уже 8 июля начнется тренировочный сбор, а 14 и 18 июля соответственно сине-желтые сыграют товарищеские матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.На групповом этапе ОИ подопечные Руслана Ротаня сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Поединки состоятся 24, 27 и 30 июля соответственно.

Карпаты подписали защитника Днепра-1

Львовский клуб о подписании 29-летнего правого защитника Дениса Мирошниченко, который прошлый сезон провел в "Днепре-1". Условия перехода, как и условия контракта, львовский клуб не афиширует.

Напомним, что ранее Мирошниченко уже выступал в составе "зелено-белых" с 2013 по 2019 год. На его счету 137 матчей во львовском коллективе.

Двое игроков Динамо остаются в Заре

"Заря" продлила аренду двух игроков "Динамо", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сегодня в расположении луганского клуба в Словении должны появиться полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач, выступавшие за луганчан в прошлом сезоне.

Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификации женского Евро-2025

Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификационного раунда женского Евро-2025 в Лиге С (4 группа) Болгария - Казахстан. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным рефери выступит Кристина Козорог. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Анастасия Романюк. Поединок состоится 16 июля в Софии и начнется в 20.00 по киевскому времени.

Защитник Динамо может сменить клубную прописку

Центральный защитник киевского клуба Александр Сирота близок к смене клубной прописки. 24-летний футболист перейдет в израильский "Маккаби Хайфа", сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры по аренде на один год. Стороны близки к завершению.Кроме того, сообщается, что "Маккаби" рассчитывает на получение Сиротой израильского паспорта благодаря его еврейскому происхождению.

Хуст объявил о своем будущем

ФК "Хуст" начнет на этой неделе подготовку к сезону 2024/25 в Первой лиге ПФЛ. Первый двухнедельный сбор пройдет в Хусте. На этом этапе подготовки команда будет работать в режиме двукратных тренировок. Таким образом, руководство ужгородского клуба опровергло инофрмацию о снятии "Хуста" с розыгрыша Первой лиги.

Полесье объявило о подписании защитника Миная

Сергей Корнийчук официально стал игроком житомирского клуба.19-летний защитник подписал контракт сроком 4 года. Финансовые детали трансфера не разглашаются. Дебют в УПЛ для левого защитника состоялся в прошлом сезоне в составе "Миная". В общей сложности за минайцев он провел 11 матчей и забил 1 гол.

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