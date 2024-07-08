Силы ПВО уничтожили 30 российских ракет во время массированного обстрела
Было применено семь типов ракет
Getty Images / Global Images Ukraine
Около 10 утра российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 из 38 воздушных целей.
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.
Всего, по предварительным данным, враг выпустил 38 ракет различных типов:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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