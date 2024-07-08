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Силы ПВО уничтожили 30 российских ракет во время массированного обстрела

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Было применено семь типов ракет

Силы ПВО уничтожили 30 российских ракет во время массированного обстрела

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Около 10 утра российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 из 38 воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Всего, по предварительным данным, враг выпустил 38 ракет различных типов:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 крылатые ракеты Х-22;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 11 крылатых ракет Х-101;
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
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Опубликовал: Александр Бураков
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