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Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Важный договор с одним из ключевых партнёров

Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина и Польша 8 июля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Подписание соглашения состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник. Соглашение со стороны Польши подписал глава польского правительства Дональд Туск.

Основные положения документа:

  • Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).
  • Возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.
  • Создание "украинского легиона" - подготовку личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши, присоединиться к которому смогут граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах.
  • Блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.
  • Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использование потенциала ЛитПолУкрбрига для усиления ВСУ.
  • Усиление сотрудничества в невоенной сфере, в частности в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры.
  • Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.
  • Политическое сотрудничество включает вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков Украине, а также привлечения агрессора к ответственности.
  • Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

В целом Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение по безопасности.

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Источник:
Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
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