Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности
Важный договор с одним из ключевых партнёров
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина и Польша 8 июля подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Подписание соглашения состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в понедельник. Соглашение со стороны Польши подписал глава польского правительства Дональд Туск.
Основные положения документа:
- Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).
- Возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.
- Создание "украинского легиона" - подготовку личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши, присоединиться к которому смогут граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах.
- Блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.
- Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использование потенциала ЛитПолУкрбрига для усиления ВСУ.
- Усиление сотрудничества в невоенной сфере, в частности в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры.
- Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.
- Политическое сотрудничество включает вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков Украине, а также привлечения агрессора к ответственности.
- Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.
В целом Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение по безопасности.
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Источник:Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
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