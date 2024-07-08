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Фонд братьев Суркис и ФК Динамо готовят помощь Охматдету

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Официальное заявление клуба

Фонд братьев Суркис и ФК Динамо готовят помощь Охматдету

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с заявлением по поводу сегодняшней ракетной атаки россиян по территории Украины.

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"Очередное преступление против нашего народа со стороны российских террористов. Сегодня утром были обстреляны украинские города, что привело к жертвам и разрушениям. После взрыва одной из ракет значительные разрушения получили корпуса детской больницы Охматдет.

Для нас это особая боль. ФК "Динамо" и Фонд братьев Суркис системно помогают этой больнице и ее маленьким пациентам. Видеть кровь и слезы детей это просто невыносимо.

ФК "Динамо" Киев призывает мировое сообщество наказать преступников и усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, наше государство нуждается в помощи в борьбе.

Фонд братьев Суркис и ФК "Динамо" готовят помощь Охматдету, мы продолжаем реализацию соответствующих гуманитарных проектов.

Слава ВСУ, Слава Украине!", - говорится в заявлении клуба.

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Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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