Фонд братьев Суркис и ФК Динамо готовят помощь Охматдету
Официальное заявление клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" на своем официальном сайте выступило с заявлением по поводу сегодняшней ракетной атаки россиян по территории Украины.
"Очередное преступление против нашего народа со стороны российских террористов. Сегодня утром были обстреляны украинские города, что привело к жертвам и разрушениям. После взрыва одной из ракет значительные разрушения получили корпуса детской больницы Охматдет.
Для нас это особая боль. ФК "Динамо" и Фонд братьев Суркис системно помогают этой больнице и ее маленьким пациентам. Видеть кровь и слезы детей это просто невыносимо.
ФК "Динамо" Киев призывает мировое сообщество наказать преступников и усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, наше государство нуждается в помощи в борьбе.
Фонд братьев Суркис и ФК "Динамо" готовят помощь Охматдету, мы продолжаем реализацию соответствующих гуманитарных проектов.
Слава ВСУ, Слава Украине!", - говорится в заявлении клуба.
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