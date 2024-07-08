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В результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения. ФОТО

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Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко

В результате массированного обстрела РФ по Украине погибли 28 человек, еще 112 - получили ранения. ФОТО

t.me/Klymenko_MVS

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты повредили более 50 гражданских объектов во время ракетной атаки в понедельник, 8 июля. Среди них - жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

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Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Погибло 28 человек: на Днепропетровщине погибли 11 человек, 17 - в Киеве.

Ранены 112 человек: 62 - в Днепропетровской области; 48 - в столице; 2 - в Киевской области.

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"Аварийно-спасательные работы на местах наибольших ударов продолжаются. Работают спасатели, полицейские, коммунальщики. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые бросились на помощь. Единство делает нас сильнее", - отметил Клименко.

Как ранее сообщалось, утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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