УАФ перечислит 5 млн гривен на помощь клинике Охматдит, которую атаковали россияне
Ежегодно здесь лечится более 20 тыс. детей
ДСНС
Украинская ассоциация футбола перечисляет 5 млн грн на помощь крупнейшей детской клинической больнице Украины, которая пострадала в результате обстрела 8 июля Киева.
Hоссийская ракета попала в помещение "Охматдета", стационар которого рассчитан на 620 больничных коек. Ежегодно здесь лечится более 20 тыс. детей. В "Охматдете" осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, выполняют трансплантации костного мозга. Среди прочего разрушен и корпус с тяжелобольными детьми на диализе.
"Этот варварский обстрел - еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование. Мир должен видеть, что происходит в стране ежедневно. Помогайте Украине выстоять!" - призвал мировое сообщество отреагировать на преступление президент УАФ Андрей Шевченко.
Популярное сейчас
- Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Свитолина будет бороться за выход в 1/4 финала, остальные представительницы будут играть в парах на второй неделе Wimbledon
- Зеленский: У нас в резерве есть 14 не укомплектованных оружием бригад, помощь поступает медленно
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО