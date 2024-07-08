УАФ перечислит 5 млн гривен на помощь клинике Охматдит, которую атаковали россияне

Украинская ассоциация футбола перечисляет 5 млн грн на помощь крупнейшей детской клинической больнице Украины, которая пострадала в результате обстрела 8 июля Киева.

Hоссийская ракета попала в помещение "Охматдета", стационар которого рассчитан на 620 больничных коек. Ежегодно здесь лечится более 20 тыс. детей. В "Охматдете" осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, выполняют трансплантации костного мозга. Среди прочего разрушен и корпус с тяжелобольными детьми на диализе.