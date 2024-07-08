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УАФ перечислит 5 млн гривен на помощь клинике Охматдит, которую атаковали россияне

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Ежегодно здесь лечится более 20 тыс. детей

УАФ перечислит 5 млн гривен на помощь клинике Охматдит, которую атаковали россияне

ДСНС

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Украинская ассоциация футбола перечисляет 5 млн грн на помощь крупнейшей детской клинической больнице Украины, которая пострадала в результате обстрела 8 июля Киева.

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Hоссийская ракета попала в помещение "Охматдета", стационар которого рассчитан на 620 больничных коек. Ежегодно здесь лечится более 20 тыс. детей. В "Охматдете" осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, выполняют трансплантации костного мозга. Среди прочего разрушен и корпус с тяжелобольными детьми на диализе.

"Этот варварский обстрел - еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование. Мир должен видеть, что происходит в стране ежедневно. Помогайте Украине выстоять!" - призвал мировое сообщество отреагировать на преступление президент УАФ Андрей Шевченко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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