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Журналист: Реброву еще до Шевченко предлагали возглавить УАФ

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Сергей Станиславович якобы отказался

Журналист: Реброву еще до Шевченко предлагали возглавить УАФ

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украинский инсайдер Игорь Бурбас рассказал о том, что еще до Андрея Шевченко УАФ предлагали возглавить Сергею Реброву.

Напомним, что сейчас Сергей Станиславович является главным тренером сборной Украины и вице-президентом УАФ.

"Я знаю точно, что Реброву предлагали стать президентом УАФ еще до того, как это предложили Андрею Шевченко. Это был тот момент, по моей информации, когда Павелко уже решили окончательно – типа, он зашкваренный – сбивать, потому что в коррупции увяз, все, человеку здесь не место уже, грубо говоря, в Доме футбола.

И когда искали преемника, я знаю, что первому предлагали именно Сергею Реброву. Но из того, что знаю я, – он отказался, поскольку он сказал: "Я тренер, я не функционер, не политик, и меня интересует тренировать. Я бы хотел, если бы вернуться в Украину, то не в кресло президента УАФ, а в кресло главного тренера сборной", – сказал Бурбас.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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