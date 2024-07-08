33 погибших и 140 раненых вследствие массированного ракетного удара по территории Украины. ФОТО
Россия - страна террорист
ДСНС
Массированный ракетный удар армии РФ по украинским городам 8 июля унес жизни 33 человек.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Спасатели отмечают, что всего вследствие атаки погибли 33 человека: 22 в городе Киев, 11 в Днепропетровской области.
Ранения получили 140 человек: 74 - в столице, 2 - в Киевской области, 64 - Днепропетровской области.
Напомним, что утром 8 июля в Киеве прогремели взрывы: 22 погибших и 72 человека пострадали, зафиксировано падение обломков в трех районах.
8 июля, войска РФ совершили массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог: есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых.
Рашисты нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В городе повреждены многоэтажка, предприятие: 1 погибший, 6 пострадавших.
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