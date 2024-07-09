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ВСУ за сутки ликвидировали 1220 оккупантов и 36 крылатых ракет - Генштаб

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ВСУ за сутки ликвидировали 1220 оккупантов и 36 крылатых ракет - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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Силы обороны ликвидировали 1220 российских оккупантов, 49 артиллерийских систем, 36 крылатых ракет и 7 танков за сутки.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 553410 (+1220) чел,
  • танков - 8178 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 15704 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 15015 (+49) ед,
  • РСЗО - 1115 (0) ед,
  • средства ПВО - 880 (+1) ед,
  • самолетов - 361 (0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11922 (+29),
  • крылатые ракеты - 2389 (+36),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20212 (+62) ед,
  • специальная техника - 2516 (+13)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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