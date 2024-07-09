Дроны атаковали пять российских областей. Горели нефтебазы и электроподстанции

В ночь на вторник, 9 июля, территория России подверглась масштабной атаке беспилотниками. Взрывы гремели в Белгородской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Курской областях, есть разрушения, вспыхнули пожары.

Вскоре после полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что регион подвергся атаке БПЛА. По его данным, под удар попали несколько городов и сел: Белгород, Шебекино, Новая Таволжанка, Дроновка и другие населенные пункты. Гладков заявил о гибели одного человека, еще несколько получили ранения. Есть разрушения, возникли проблемы с электроснабжением.

Затем губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ее атаковали несколько десятков беспилотников. Большинство из них якобы были уничтожены силами ПВО, но в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов. Местные паблики опубликовали видео пожара на подстанции в Родионова-Несветайском районе.

Несколько беспилотников атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области около 4 утра. Местные жители сообщили, что прогремело около десятка взрывов. Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что атака БПЛА якобы была "пресечена", но в результате падения обломков возникли возгорания на подстанции г. Фролово и нефтебазе г. Калач-на-Дону. На месте пожара на нефтебазе работают несколько пожарных расчëтов.

РосСМИ пишут, что предварительно, БПЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводу. На месте прилёта сильный пожар, облако чёрного дыма поднимается в небо.

Также росСМИ сообщают об атаке беспилотников на Воронежскую область, все дроны якобы были уничтожены. Кроме того, они пишут, что ночью было сбито 4 БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах Курской области.