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В Белом доме анонсировали усиление украинской ПВО и встречу Зеленского с Байденом на саммите НАТО

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Будут приняты новые меры

В Белом доме анонсировали усиление украинской ПВО и встречу Зеленского с Байденом на саммите НАТО

Getty Images_

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Президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Владимиром Зеленским и вместе с союзниками объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины.

"Ракетные удары России, которые... убили десятки мирных граждан Украины и вызвали разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России.

На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко дать понять, что наша поддержка Украины является непоколебимой", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого Дома.

Кроме того, вместе с союзниками Штаты объявят "о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов".
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Владимир Зеленский Джо Байден ПВО
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Источник:
White House
Опубликовал: Александр Бураков
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