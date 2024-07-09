Рух пожертвовал 2 миллиона гривен на восстановление Охматдета

Основатель "Руха" Григорий Козловский и Emily Resort присоединились к скорейшему восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве. После очередной ракетной атаки со стороны россиян, здание больницы полностью разрушено. Поэтому на восстановление "Охматдета" направлено 2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба львовян.

"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа - это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию. Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить лучшее будущее для наших детей", - отметил Григорий Козловский.

Ранее "Колос" перевел 3 миллиона гривен детской больнице "Охматдет", а УАФ - 5 миллионов гривен. Также медицинское учреждение поддержало "Динамо" и "Шахтер".

Фото: ФК Рух