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Рух пожертвовал 2 миллиона гривен на восстановление Охматдета

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Львовский клуб присоединился к помощи

Рух пожертвовал 2 миллиона гривен на восстановление Охматдета

Фото: Олександр Ратушняк

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Основатель "Руха" Григорий Козловский и Emily Resort присоединились к скорейшему восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве. После очередной ракетной атаки со стороны россиян, здание больницы полностью разрушено. Поэтому на восстановление "Охматдета" направлено 2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба львовян.

"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа - это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию.

Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить лучшее будущее для наших детей", - отметил Григорий Козловский.

Ранее "Колос" перевел 3 миллиона гривен детской больнице "Охматдет", а УАФ - 5 миллионов гривен. Также медицинское учреждение поддержало "Динамо" и "Шахтер".

Рух пожертвовал 2 миллиона гривен на восстановление Охматдета - изображение 1
Фото: ФК Рух
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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