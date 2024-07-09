Рух пожертвовал 2 миллиона гривен на восстановление Охматдета
Львовский клуб присоединился к помощи
Фото: Олександр Ратушняк
Основатель "Руха" Григорий Козловский и Emily Resort присоединились к скорейшему восстановлению детской больницы "Охматдет" в Киеве. После очередной ракетной атаки со стороны россиян, здание больницы полностью разрушено. Поэтому на восстановление "Охматдета" направлено 2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба львовян.
"Когда ненависть не имеет границ, единственный способ, которым украинский бизнес может реагировать на бесчеловечную агрессию со стороны нашего неадекватного соседа - это помогать пострадавшим и поддерживать украинскую армию.
Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить лучшее будущее для наших детей", - отметил Григорий Козловский.
Ранее "Колос" перевел 3 миллиона гривен детской больнице "Охматдет", а УАФ - 5 миллионов гривен. Также медицинское учреждение поддержало "Динамо" и "Шахтер".
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