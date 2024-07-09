  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Как минимум 38 погибших и почти 200 раненых. Зеленский назвал последствия вчерашнего обстрела
В тренде

Как минимум 38 погибших и почти 200 раненых. Зеленский назвал последствия вчерашнего обстрела

Общие новости
Обновлено

Поисково-спасательные работы завершены ещё не везде

Как минимум 38 погибших и почти 200 раненых. Зеленский назвал последствия вчерашнего обстрела

Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Новина українською

В результате российского ракетного обстрела Украины 8 июля погибли как минимум 38 человек, среди них четверо детей. Спасательная операция продолжается. Об этом 9 июля сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Продолжается спасательная операция после вчерашней российской ракетной атаки. По состоянию на это время известно о 38 погибших, среди них четверо детей. Мои соболезнования всем родным и близким. 190 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечено почти 400 спасателей. Спасибо всем, кто спасает и заботится о наших людях, всем, кто привлечен, всем, кто помогает. Мы продолжаем нашу работу для увеличения защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу", - отметил президент.

Вчера, 8 июля, российские террористы нанесли очередной масштабный удар по территории Украины. Сначала под удар попали Кривой Рог и Кропивницкий район. Позже взрывы в результате работы противовоздушной обороны раздавались в Киеве и области. В общем террористы применили 38 ракет различных типов. Ракеты поразили детскую больницу "Охматдет", медицинский центр и жилые дома в Киеве.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Впоследствии стало известно о завершении аварийно-спасательной работы на территории "Охматдета". Погибло два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-под обломков дома в Шевченковском районе спасатели достали тела еще трех женщин. Всего уже 11 погибших жителей этого дома.

По теме
yellow-arrow
Желько Любенович: О футбольных университетах в Сербии, тренировках Фоменко, позиции Вернидуба и 100 тысячах долларов премиальных
yellow-arrow
Рух пожертвовал 2 миллиона гривен на восстановление Охматдета
yellow-arrow
В Белом доме анонсировали усиление украинской ПВО и встречу Зеленского с Байденом на саммите НАТО
Владимир Зеленский война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости