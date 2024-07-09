Желько Любенович: О футбольных университетах в Сербии, тренировках Фоменко, позиции Вернидуба и 100 тысячах долларов премиальных

Нынешний главный тренер "Миная" Желько Любенович хорошо известен украинским болельщикам еще с тех пор, когда был игроком. В нашем футболе он защищал цвета четырех клубов – криворожского "Кривбасса", симферопольской "Таврии", "Александрии" и луганской "Зари", а потом еще и успел поработать скаутом в последнем из них.

В профессиональной карьере серба было много интересных и веселых историй. И не только в Украине, где он провел большую часть лет, но и в родной Сербии. Об этом Любенович охотно рассказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.

НАПРОРОЧЕННЫЙ АВТОГОЛ

- Когда я играл в Сербии за белградскую команду ОФК (U-19), перед одним из домашних матчей у меня невольно промелькнула мысль, что я никогда не забивал в свои ворота. И надо же было такому случиться: именно в нем автогол и состоялся! Слава Богу, что в той встрече мы победили со счетом 2:1, и значение моей ошибки несколько нивелировалось.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ "ДУБЛЬ"

- Играя за тот же ОФК (U-19) я в течении целой недели, предшествовавшей очередному официальному матчу, заявлял нашему тренеру, что обязательно забью два мяча. Говорил это ему изо дня в день, не уставая напоминать. И что вы думаете? Так оно и произошло – отличился в той игре спрогнозированным "дублем"! Оба мяча забил с игры.

ШАНС ДЛЯ МОЛОДОГО ИГРОКА

– Во время выступлений в ОФК (U-19) я всегда играл плеймейкера, а вот в дебютном матче за главную команду, когда мне было семнадцать с половиной лет, исполнял роль… левого защитника. В том поединке мы победили, и я произвел хорошее впечатление. Помнится, как после завершения игры в мой адрес были одобрительные отзывы. Этот случай может служить примером для нынешних молодых футболистов, которые обижаются, когда их ставят не на "их" позиции. Хотя никаких обид не должно быть. Не важно, на какой позиции вам дают играть. Главное, что вам дают этот шанс. И для каждого молодого футболиста это идёт на пользу, дает возможность прогрессировать.

ПЛЕЙМЕЙКЕР НА ПОЗИЦИИ… ЛИБЕРО

– Белградский ОФК молодых футболистов отдавал в аренду в свой фарм-клуб "Палилулац", выступавший в первой лиге. Мне тоже пришлось побывать в качестве арендованного. Если в ОФК я постоянно играл плеймейкером, то в новом клубе выполнял оборонительные функции на позиции либеро. Имея опыт игры в предыдущей роли, я так уверенно "возил" нападающих команд-соперниц, что наш тренер постоянно кричал мне: "Ты мне укоротил жизнь на два года!". А вот жизнь "Палилулаца" действительно сократилась, но гораздо позже. Сейчас этого клуба нет.

ПЯТНИЦА, НО НЕ ТА

– Когда я играл в клубе "Младост" (Лукичево), выступавшем в первой лиге чемпионата Сербии, в нем был уникальный генеральный директор. Стоило лишь его спросить, когда будет зарплата, как он постоянно отвечал: "В пятницу". И вот наступала пятница, а денег нет. Мы интересуемся: "Где же обещанная зарплата?". А он отвечает: "А я не говорил, в какую именно пятницу".

НОУ-ХАУ ОТ "СМЕШНОГО" ПОМОЩНИКА

– Во время моих выступлений в "Хайдуке" из Кулы у главного тренера Драголюба Беквалаца был "смешной" помощник, которому он давал задание каждый вечер контролировать футболистов. Тот должен был приходить ко мне домой до 23.00, чтобы убедиться, что я соблюдаю режим и нахожусь в квартире. Так и было каждый вечер. Помощник главного тренера подходил к зданию, где я жил на 4-м этаже и где не было лифта. Так вот, чтобы каждый день ​​не подниматься на четвертый этаж, он звонил мне по телефону и говорил: "Выходи на балкон, чтобы я видел, что ты дома". И каждый вечер я выходил на балкон, махал ему рукой и возвращался обратно в комнату (смеется).

"ТЯЖЕЛЫЕ" СБОРЫ КОСЕВИЧА

- Вспоминаю историю, которая была во время моего появления в "Кривбассе". Я приехал на просмотр к тогдашнему главному тренеру криворожской команды Александру Косевичу из "Хайдука" (Кула), которую возглавлял лучший и в то же время самый жесткий тренер страны Драголюб Беквалац. Так вот, приехав после сбора, проведенного под его руководством, я почувствовал, что по сравнению с "Хайдуком" в "Кривбассе" сборы довольно легкие. Они проходили в Турции и были самыми легкими в моей футбольной жизни. Помнится, Александр Косевич подошел ко мне, как к новичку, и поинтересовался "Как тебе сборы? Тяжело?", я ответил: "Очень тяжело". На самом же деле все было наоборот – очень легко (улыбается). Так что просмотр продолжительностью в две недели сложился для меня успешно.

СТАРАНИЕ СО ЗНАКОМ "МИНУС"

– Когда я играл в очередном своем украинском клубе, "Таврии", то сказал своему агенту перед матчем с днепропетровским "Днепром", что сделаю все, чтобы меня признали лучшим игроком. В этой игре я очень старался. В результате этих стараний "мой" футболист, против которого я играл, сумел забить два мяча и мы проиграли 0:2 (улыбается).

ЗАКАЛКА ОТ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

– После "Таврии" у меня возник вариант с "Александрией", куда пригласил Леонид Буряк. Доверие с его стороны было с самого начала нашей совместной работы. В "Александрии" я провел немного времени – всего около четырех месяцев. В этом клубе чувствовал себя словно Месси. На меня смотрели как на футболиста очень высокого качества, приехавшего помочь "Александрии" в ее турнирных делах. Мне это было очень приятно, но вместе с тем чувствовал особую ответственность. Когда я пришел в команду Буряка, нагрузки в ней были очень большие – такие, как у Михаила Фоменко в "Таврии". Однако два года, сколько я тренировался и играл под руководством Михаила Ивановича, не прошло даром. Тренировки же в "Александрии" для меня после этого не были сложными. В отличие от других футболистов, которые постоянно жаловались и плакали, что сборы тяжелые.

ВОСЕМЬ САМЫХ ДЛИННЫХ ДНЕЙ В ЖИЗНИ

– Когда мне поступило предложение из "Зари", в Луганск я приехал без агента. В клубе мне перед приездом так и сказали: возьмут меня в команду только в том случае, если буду заключать контракт без личного представителя. Так что впервые в жизни переговоры о своем трудоустройстве вел сам. И когда встал вопрос о желаемой мной сумме, то я опасался, что луганчане на нее не согласятся. Но помог случай. Как раз тогда ходили разговоры, что видеть меня в своем клубе хотела луцкая "Волынь". И хотя никакой конкретики по поводу желания лучан не было, во время переговоров с "Зарей" (в них кроме меня принимали участие главный тренер Юрий Вернидуб, генеральный директор Сергей Рафаилов) я сказал, что у меня есть предложение из Луцка и там готовы дать мне ту сумму, которую просил. То есть, если луганский клуб не захочет на эти деньги соглашаться, то я тогда пойду в "Волынь". Правда, при этом отметил, что мне все же очень хотелось бы продолжить карьеру именно в "Заре". Когда мне сказали, что подумают и перезвонят, я целую неделю ждал дома звонка. Однако его все не было и не юыло. И только на восьмой день мне позвонили из луганского клуба и сообщили, что они согласны. Те восемь дней были для меня, пожалуй, самыми длинными в жизни. Ведь тогда мне был почти 31 год, я был без клуба и все это время сидел дома и переживал, что же "Заря" наконец мне скажет.

ГЛАВНОЕ – НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ

- Когда мне было 33 с половиной лет, на тренировочном сборе "Зари" в Турции ко мне подошел Юрий Вернидуб и сообщил, что руководство клуба не намерено продлевать со мной контракт, завершающийся летом. И что до лета я не буду играть, но буду иметь возможность остаться в команде и тренироваться. После этого разговора я не опустил руки, а начал еще больше работать на сборе, чтобы доказать, что чего-то стою. Когда стартовала весенняя часть сезона, в первой же игре я был в стартовом составе. Дело в том, что перед возобновлением чемпионата Вернидуб твердо заявил руководству "Зари", что я ему нужен и от меня он не намерен отказываться. Что интересно: после этого я продлевал контракт с "Зарей" еще трижды – каждый раз на год. Это позволило мне играть почти до 37 лет. Это еще один пример для молодых футболистов, что никогда не нужно сдаваться.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА КУБОК УКРАИНЫ

- Я играл в четырех клубах Украины, где вознаграждения за победу были разные. Самые большие премиальные были за выигрыш симферопольской "Таврией" Кубка Украины, когда удалось одолеть донецкий "Металлург" – 100 тысяч долларов. Каждому! Однако эти деньги, как оказалось, были виртуальными. Ни один из членов команды их до сих пор так и не получил (смеется).

КОГДА ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИГОДИЛАСЬ

– Были ситуации, когда моя популярность мне помогала. Это, скажем, случалось тогда, когда приходил в МРЭО получить номера на машину. Увидев меня, ее работники принимали без очереди и давали номера, которые я хотел. То есть с моим игровым номером, указанным на футболке – "22". Так было повсюду, когда приходилось менять место жительства – и в Луганске, и в Запорожье. Что любопытно: я никогда сам специальные номера не просил. Во-первых, мне это было не столь важно, а во-вторых, просить было немного стыдно. Это работники МРЭО в знак уважения и с желанием сделать мне приятно выбирали и присваивали "игровой" номер. И по сегодняшний день на моем автомобиле сохранился тот же номер – "22-00".

ТАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ "МИНАЯ" И СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ

– На тот момент, когда я возглавил "Минай", мне всегда нравилась тактическая схема 4-2-3-1. Однако вынужден был перейти на 3-5-2 из-за того, что у меня не было широкого выбора футболистов. Раньше в карьере никогда не встречался с этой схемой и вообще ее даже не любил. Но когда пришлось по ней играть, она принесла мне, как тренеру, результат. Понятно, что после этого я изменил свое отношение к схеме. За полгода работы в "Минае" постоянно ее изучал, с каждым днем ​​думал над тем, как можно ее усовершенствовать. И так получилось, что самые лучшие наши игры мы показали в самой концовке прошлого чемпионата. Можно сказать, что в конце последнего матча с "Кривбассом" схема 3-5-2 трансформировалась в 3-3-4. Вышло так, что два латераля играли "высоко", ведь нам нужна была только победа. И это несмотря на то, что мы боролись за выживание и имели узкий выбор футболистов. Такую схему могут себе позволить разве что сборная Бразилии или подобные команды (улыбается).

СПОРТ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– В молодом возрасте во все спортивные игры я хорошо играл: и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в теннис, и в настольный теннис. А главное – любил в них вместе с друзьями играть. У меня все хорошо получалось. Если бы меня спросили, в какой профессии кроме футболиста или футбольного тренера я мог бы себя проявить, то ответил бы однозначно: только в спорте! Честно говоря, ни в какой другой профессии себя не вижу.

Фото - UA-Футбол