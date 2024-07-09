Шмыгаль назвал дату, с которой отключения света станут менее длительными

Сейчас ситуация с электроэнергией в Украине остается чрезвычайно сложной. Впрочем, продолжительность отключений света может уменьшиться уже с 20-х чисел июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Как отметил премьер, из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются.

"В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными", - сказал Шмыгаль.

Напомним, с конца июня отключения света в Украине стали более длительными из-за жары и ремонтов на АЭС.