Шмыгаль назвал дату, с которой отключения света станут менее длительными
Есть перспективы улучшения ситуации
фото из свободных источников
Сейчас ситуация с электроэнергией в Украине остается чрезвычайно сложной. Впрочем, продолжительность отключений света может уменьшиться уже с 20-х чисел июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства. Как отметил премьер, из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются. "В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными", - сказал Шмыгаль. Напомним, с конца июня отключения света в Украине стали более длительными из-за жары и ремонтов на АЭС.
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Источник:РБК
Опубликовал: Александр Бураков
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