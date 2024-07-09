  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шмыгаль назвал дату, с которой отключения света станут менее длительными
В тренде

Шмыгаль назвал дату, с которой отключения света станут менее длительными

Общие новости

Есть перспективы улучшения ситуации

Шмыгаль назвал дату, с которой отключения света станут менее длительными

фото из свободных источников

Новина українською
Сейчас ситуация с электроэнергией в Украине остается чрезвычайно сложной. Впрочем, продолжительность отключений света может уменьшиться уже с 20-х чисел июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Как отметил премьер, из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются.

"В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными", - сказал Шмыгаль.

Напомним, с конца июня отключения света в Украине стали более длительными из-за жары и ремонтов на АЭС.
По теме
yellow-arrow
Желько Любенович: О футбольных университетах в Сербии, тренировках Фоменко, позиции Вернидуба и 100 тысячах долларов премиальных
yellow-arrow
Как минимум 38 погибших и почти 200 раненых. Зеленский назвал последствия вчерашнего обстрела
yellow-arrow
Рух пожертвовал 2 миллиона гривен на восстановление Охматдета
Украина Денис Шмыгаль электричество война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
РБК
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости