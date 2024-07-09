КНДР отправила в Россию делегацию элитных военных, - Reuters

Северокорейская элитная делегация военной подготовки отправилась в Россию на фоне углубления связей двух государств.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что это первый военный обмен между двумя странами с момента договоренностей между диктаторами, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, по более тесному военному сотрудничеству.

Агентство напомнило, что во время последней встречи Путин и Ким подписали пакт о "Всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включает соглашение о взаимной обороне, что, по словам северокорейского диктатора, равнозначно союзу.

Делегацию возглавляет офицеров военной подготовки президент военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гем Чоль, который, по данным журналистов, вылетел самолетом в понедельник.

"Такое публичное развитие военных связей между двумя странами вызывает беспокойство официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, которые указывают на доказательства поставок оружия из КНДР в Россию для использования в войне против Украины и считают, что Пхеньян может получать помощь из Москвы", - пишет Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, который на этой неделе примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, предупредил Москву о негативных последствиях дружбы с Пхеньяном для активных экономических отношений между двумя странами.

Никаких других подробностей, включая цель визита и то, где именно в России они находятся, не сообщалось.