"Надо минимизировать риски". Тлумак считает, что матч Испания - Франция будет закрытым

Исполнительный директор "Карпат" Андрей Тлумак сделал свой прогноз на полуфинальный матч Евро-2024 Франция – Испания.

"На мой взгляд, соперники не будут действовать с открытым забралом. И если к такому стилю французов в Германии все уже привыкли, то осторожность заточенных на атаку испанцев где-то вызвана статусностью поединка. Ведь до финала осталось сделать лишь один шаг, поэтому надо минимизировать риски.

Интерес к этому противостоянию подогревает и то, что на стороне французов будет опыт, а у испанцев – молодежное рвение. Скрывать не буду: мне больше импонируют подопечные Луиса де ла Фуэнте, особенно то, как нестандартно они действуют на флангах. И несмотря на то, что сегодня у них есть определенные проблемы с составом, все для них закончится благополучно. Испания возьмет верх – 1:0", – сказал Тлумак.