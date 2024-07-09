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"Надо минимизировать риски". Тлумак считает, что матч Испания - Франция будет закрытым

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Пришла пора полуфиналов

"Надо минимизировать риски". Тлумак считает, что матч Испания - Франция будет закрытым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Андрей Тлумак сделал свой прогноз на полуфинальный матч Евро-2024 Франция – Испания.

"На мой взгляд, соперники не будут действовать с открытым забралом. И если к такому стилю французов в Германии все уже привыкли, то осторожность заточенных на атаку испанцев где-то вызвана статусностью поединка. Ведь до финала осталось сделать лишь один шаг, поэтому надо минимизировать риски.

Интерес к этому противостоянию подогревает и то, что на стороне французов будет опыт, а у испанцев – молодежное рвение. Скрывать не буду: мне больше импонируют подопечные Луиса де ла Фуэнте, особенно то, как нестандартно они действуют на флангах. И несмотря на то, что сегодня у них есть определенные проблемы с составом, все для них закончится благополучно. Испания возьмет верх – 1:0", – сказал Тлумак.

Напомним, что матч Испания – Франция состоится сегодня, 9 июня, и начнется в 22:00.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Андрей Тлумак Испания Франция Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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