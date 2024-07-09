Украинские арбитры будут работать на двух матчах квалификации Лиги конференций

Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025, которые пройдут 11 июля.

Читайте также Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификации женского Евро-2025

На игре "Уна Штрассен" (Люксембург) - КуПС (Финляндия) будет работать судейская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным. На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Алексей Миронов. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.

На поединке "Калев" (Эстония) - "Урарту" (Армения) будет работать судейская бригада во главе с Дмитрием Кубряком. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Виктор Нижник. Четвертым арбитром выступит Андрей Коваленко.