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Украинские арбитры будут работать на двух матчах квалификации Лиги конференций

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Главными будут Дмитрий Кубряк и Дмитрий Панчишин

Украинские арбитры будут работать на двух матчах квалификации Лиги конференций

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025, которые пройдут 11 июля.

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На игре "Уна Штрассен" (Люксембург) - КуПС (Финляндия) будет работать судейская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным. На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Алексей Миронов. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.

На поединке "Калев" (Эстония) - "Урарту" (Армения) будет работать судейская бригада во главе с Дмитрием Кубряком. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Виктор Нижник. Четвертым арбитром выступит Андрей Коваленко.

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Лига конференций
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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