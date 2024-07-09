Украинские арбитры будут работать на двух матчах квалификации Лиги конференций
Главными будут Дмитрий Кубряк и Дмитрий Панчишин
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025, которые пройдут 11 июля.
На игре "Уна Штрассен" (Люксембург) - КуПС (Финляндия) будет работать судейская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным. На линиях ему помогут Владимир Высоцкий и Алексей Миронов. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.
На поединке "Калев" (Эстония) - "Урарту" (Армения) будет работать судейская бригада во главе с Дмитрием Кубряком. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Виктор Нижник. Четвертым арбитром выступит Андрей Коваленко.
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