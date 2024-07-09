Левченко: Испания показывает, как нужно играть в футбол, Франция и Англия – как играть в антифутбол

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко сделал свой прогноз на полуфинальный матч Евро-2024 Франция – Испания.

"Испания – это такой пример, как нужно играть в футбол. Если посмотреть на Францию ​​или Англию – это такой пример, как нужно играть в антифутбол. Хотелось бы, чтобы Испания все же прошла этих французов. Потому что французы, будем говорить откровенно, еще не показали футбол, который мы ожидаем от них. Но они прагматично, также как и англичане, проходят в другой круг. И прошли этот чемпионат Европы так, я бы сказал, проползли. Испанцы показывали очень шикарный футбол и уверенно играли.

Если посмотреть на французов – с Мбаппе, с Тюрамом, с Гризманном, с Рабьо, из Канте – это команда, которая не показала что-то чрезвычайное. Но это футбол. Здесь в каждой игре что-то может измениться. Мы знаем, что игроки Франции могут легко переключиться и включить скорость и быть в очень хорошей форме.

Не сказал бы, что это будет некий незаурядный матч, но хотелось бы, чтобы Франция больше играла вперед и не была столь прагматичной, как мы сейчас видим. Такая бледная тень Мбаппе… Хочется, чтобы он немного воскрес и играл в футбол, который мы видели на протяжении всего чемпионата Франции.

Это будет такой более или менее ровный матч. И я очень уважаю эту Испанию, которая играет футбол с очень уверенно себя ведущим Ямалом и очень хорошо играющим Уильямсом. Мне очень понравилось, как они взаимодействуют, как Родри играет в центре поля. Потому, будем говорить откровенно, мне эта Испания больше импонирует. И я очень уважаю эту команду за футбол, который они показывают.

Я не думаю, что в матче будет большое количество голов. Но мне кажется, что в этой игре один гол, одна ошибка может решить судьбу матча. Поэтому будем надеяться, что это будет интересный матч, но мне кажется, что все будут очень осторожно играть и не оставлять никакого пространства, чтобы не было таких дыр. Будет небольшой результат, может быть разница в один мяч, а еще может быть дополнительное время и пенальти. Поэтому сложно сказать", – отметил Левченко.