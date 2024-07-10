Михайличенко включили в рейтинг лучших футболистов, выигравших олимпийский турнир
Алексей Александрович был одним из лидеров советской команды на ОИ-1988
Фото - Getty Images
Ресурс FourFourTwo подготовил список лучших игроков, которые побеждали на футбольных олимпийских соревнованиях. Бывший полузащитник "Динамо" занимает в рейтинге 32-е место.
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На групповом этапе Михайличенко забивал Аргентине (2:1), а также оформил дубль в ворота США (4:2). В ¼ Алексей Александрович помог разгромить Австралию, отличившись одним точным ударом (3:0).
В следующем раунде экс-тренер киевлян записал в актив победный гол в матче против Италии (3:2, овертайм). В финале СССР одолел Бразилию (2:1, ОТ).
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Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Александр Симченко
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