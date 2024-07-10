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1100 оккупантов и 36 артсистем. Генштаб подытожил российские потери в войне с Украиной

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Выведено из строя 175 единиц техники

1100 оккупантов и 36 артсистем. Генштаб подытожил российские потери в войне с Украиной

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1100 российских оккупантов, 11 ББМ и 36 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 554 510 (+1100) человек ликвидировано;
  • танков - 8180 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 715 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 14 051 (+36) ед;
  • РСЗО - 1115 ед;
  • средства ПВО - 883 (+3) ед;
  • самолетов - 361 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 973 (+51) ед;
  • крылатых ракет - 2389 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 269 (+57) ед;
  • специальной техники - 2531 (+15) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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