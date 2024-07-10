1100 оккупантов и 36 артсистем. Генштаб подытожил российские потери в войне с Украиной
Выведено из строя 175 единиц техники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1100 российских оккупантов, 11 ББМ и 36 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 554 510 (+1100) человек ликвидировано;
- танков - 8180 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 15 715 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 14 051 (+36) ед;
- РСЗО - 1115 ед;
- средства ПВО - 883 (+3) ед;
- самолетов - 361 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 973 (+51) ед;
- крылатых ракет - 2389 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 269 (+57) ед;
- специальной техники - 2531 (+15) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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