Ночная атака ракетами и БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 14 шахедов и три X-59
Было запущено 25 целей
Міністерство оборони України
В ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск - рф., мыс Чауда - Крым.
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
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В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.
Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Ракетами атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.
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