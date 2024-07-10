Ночная атака ракетами и БПЛА. Украинская ПВО уничтожила 14 шахедов и три X-59

В ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск - рф., мыс Чауда - Крым.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ракетами атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.