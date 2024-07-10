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Украина получит пять дополнительных систем ПВО от США и партнеров

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Мощное усиление для противовоздушной обороны

Украина получит пять дополнительных систем ПВО от США и партнеров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
В ближайшие месяцы Украина получит новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

Об этом говорится в размещенном на сайте Белого дома совместном заявлении по укреплению ПВО Украины президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Украины Владимира Зеленского.

США, Германия, Румыния предоставят по батарее Patriot. Еще одну батарею совместно предоставят Нидерланды с другими партнерами. Кроме того, Италия подарит Украине систему SAMP-T.

Кроме того, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, в частности NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard.

Президент Владимир Зеленский на платформе Х поблагодарил партнеров за "принятие мощной Декларации".

"Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу", - подчеркнул Зеленский.
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Источник:
White House
Опубликовал: Александр Бураков
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