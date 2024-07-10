Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на почти 10 млн долларов
Более трети - на потребности ВСУ
Фото: з відкритих джерел
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон объявил на полях саммита НАТО о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 9,8 млн долларов.
Об этом сообщил посол Украины в Новой Зеландии Василий Мирошниченко.
Эта помощь будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую.
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В частности, Веллингтон выделит 3,68 млн долларов на военную помощь и еще 6,12 млн долларов - на гуманитарную помощь.
Военная помощь предусматривает выделение 2,45 млн долларов в "коалицию дронов" во главе с Великобританией и Латвией и 1,23 млн долларов на военные медицинские нужды Украины.
Предыдущий пакет помощи Новая Зеландия предоставила Украине в феврале. Тогда страна выделила $16 млн помощи на закупку боеприпасов, гуманитарную помощь, а также в фонд Всемирного банка для восстановления Украины.
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