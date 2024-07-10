Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16
Поставки начнутся в этом году
Getty Images / Global Images Ukraine
Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в этом году. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России. "Норвегия приняла решение передать бесплатно Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", - заявил премьер. В августе 2023 года Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Дания говорила, что предоставит 19 самолетов. В феврале 2024-го Foreign Policy, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из ЕС, писало, что первые американские истребители F-16 появятся в Украине ориентировочно в июне 2024 года.
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