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Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16

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Поставки начнутся в этом году

Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.

"Норвегия приняла решение передать бесплатно Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", - заявил премьер.

В августе 2023 года Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Дания говорила, что предоставит 19 самолетов.

В феврале 2024-го Foreign Policy, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из ЕС, писало, что первые американские истребители F-16 появятся в Украине ориентировочно в июне 2024 года.
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Источник:
VG
Опубликовал: Александр Бураков
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