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Зеленский: Мы нуждаемся в 128 истребителях F-16. Даже 50 - это ничто

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Пока не будет такого количества, бороться с россиянами в небе будет сложно

Зеленский: Мы нуждаемся в 128 истребителях F-16. Даже 50 - это ничто

fmn.dk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Для того, чтобы Украина могла сравниться с РФ в небе, нам нужно минимум 128 истребителей F-16. Сейчас есть решение о передаче 10-20 единиц.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, информирует РБК-Україна.

Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Но давайте будем честными. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 - это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что союзники Украины имеют эту информацию.

"Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем с ними (россиянами. - Ред.) сравниться в небе, это будет сложно", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что первые обещанные Нидерландами F-16 будут поставлены в Украину без задержек.

Нидерланды являются одними из лидеров международной коалиции по поставке Украине истребителей F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны против РФ.

2 июля экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что первые истребители F-16 от Нидерландов вскоре прибудут в Украину. Однако точной даты она не назвала.

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Комментарии
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Петруха
10.07.2024 в 18:09
А летчиков-пилотчиков ты столько найдешь?
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Комментарии 3
Петруха
10.07.2024 в 18:09
А летчиков-пилотчиков ты столько найдешь?
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Просто Квашин (Харків)
10.07.2024 в 18:40
перевчаться... в нас ії больш чим достатньо + курсанти випускаються щороку...
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Просто Квашин (Харків)
10.07.2024 в 17:48
так капоніри будуй вже сьогодні... бо навіть як їх буде 128, за тиждень переб'ють на відкритих стоянках... Заводи ЗБК стоять без роботи....
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