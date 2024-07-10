Зеленский: Мы нуждаемся в 128 истребителях F-16. Даже 50 - это ничто
Пока не будет такого количества, бороться с россиянами в небе будет сложно
fmn.dk
Для того, чтобы Украина могла сравниться с РФ в небе, нам нужно минимум 128 истребителей F-16. Сейчас есть решение о передаче 10-20 единиц.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы после своего выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне, информирует РБК-Україна.
Проблема с F-16 заключается в количестве и датах. Но давайте будем честными. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 - это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что союзники Украины имеют эту информацию.
"Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем с ними (россиянами. - Ред.) сравниться в небе, это будет сложно", - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что первые обещанные Нидерландами F-16 будут поставлены в Украину без задержек.
Нидерланды являются одними из лидеров международной коалиции по поставке Украине истребителей F-16 для укрепления ее противовоздушной обороны против РФ.
2 июля экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что первые истребители F-16 от Нидерландов вскоре прибудут в Украину. Однако точной даты она не назвала.
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