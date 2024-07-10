Свитолина в 1/4 финала проиграла экс-россиянке Рыбакиной и выбыла из Уимблдона
Украинка зачехлила ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Элина Свитолина (№21 WTA) выбыла из "Уимблдона".
В матче 1/4 финала наша теннисистка в двух сетах (3:6, 2:6) уступила экс-россиянке Елене Рыбакиной (№4 WTA), которая сейчас представляет Казахстан.
Матч продолжался 1 час 2 минуты. Элина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2/6 брейк-поинта. Также на ее счету 28 виннеров и 15 непринужденных ошибок.
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Это была 5-я встреча теннисисток, Счет в личных встречах – 3:2 в пользу Рыбакиной.
Свитолина в третий раз сыграла в 1/4 финала на Уимблдонском турнире и впервые проиграла на этой стадии. Ее лучшим достижением на травяном мейджоре является полуфинал (2019, 2023).
Уимблдон. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 2:6
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