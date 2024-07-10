  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Свитолина в 1/4 финала проиграла экс-россиянке Рыбакиной и выбыла из Уимблдона
В тренде

Свитолина в 1/4 финала проиграла экс-россиянке Рыбакиной и выбыла из Уимблдона

Общие новости
Обновлено

Украинка зачехлила ракетку

Свитолина в 1/4 финала проиграла экс-россиянке Рыбакиной и выбыла из Уимблдона

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Элина Свитолина (№21 WTA) выбыла из "Уимблдона".

В матче 1/4 финала наша теннисистка в двух сетах (3:6, 2:6) уступила экс-россиянке Елене Рыбакиной (№4 WTA), которая сейчас представляет Казахстан.

Читайте такжеОрганизаторы Уимблдона изменили расписание финальных матчей

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Элина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2/6 брейк-поинта. Также на ее счету 28 виннеров и 15 непринужденных ошибок.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Это была 5-я встреча теннисисток, Счет в личных встречах – 3:2 в пользу Рыбакиной.

Свитолина в третий раз сыграла в 1/4 финала на Уимблдонском турнире и впервые проиграла на этой стадии. Ее лучшим достижением на травяном мейджоре является полуфинал (2019, 2023).

Уимблдон. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 2:6

По теме
yellow-arrow
"Полное доверие". Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины по решению исполкома УАФ
yellow-arrow
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16
yellow-arrow
Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на почти 10 млн долларов
Элина Свитолина Елена Рыбакина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости