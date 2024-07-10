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Блинкен: F-16 из Дании и Нидерландов прямо сейчас уже в пути в Украину

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Западные истребители уже в пути

Блинкен: F-16 из Дании и Нидерландов прямо сейчас уже в пути в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16, которые помогут защититься от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на саммите НАТО, пресс-службу Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Я рад объявить, что пока мы сейчас разговариваем, ведется передача F-16 (Украине, - ред.), из Дании, из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в украинском небе этим летом", - рассказал Блинкен.

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По его словам, самолеты передают, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать эффективную защиту от российской агрессии.

Тем временем на сайте Белого дома обнародовали общее заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен о поставках F-16 в Украину.

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"Правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке Соединенных Штатов. Сейчас идет процесс передачи этих F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом", - сказано в заявлении.

Лидеры добавили, что более детальных подробностей о поставках раскрывать не могут по соображениям безопасности.

Байден, Схоф и Фредериксен поблагодарили Бельгию и Норвегию за обещание передать Украине дополнительные истребители F-16.

По словам лидеров, укрепление украинского воздушного потенциала будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16 (в эскадрилью обычно входит 12 самолетов).

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Комментарии
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dimonxman 3rd (London)
10.07.2024 в 20:25
Ну слушайте, если Блинкен сказал что уже в пути, значит максимум часа через 2 они будут у нас! Сколько там лететь с той Дании и Нидерландов? Ну ладно, на польской границе немного постоят, там же фермеры бушуют, но все равно! Ждем сегодня к вечеру у нас!
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Комментарии 2
dimonxman 3rd (London)
10.07.2024 в 20:25
Ну слушайте, если Блинкен сказал что уже в пути, значит максимум часа через 2 они будут у нас! Сколько там лететь с той Дании и Нидерландов? Ну ладно, на польской границе немного постоят, там же фермеры бушуют, но все равно! Ждем сегодня к вечеру у нас!
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Василь з конопель (Амстердам )
10.07.2024 в 20:00
Чудова новина. Будуть їба.ити русню ще більше.
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