Блинкен: F-16 из Дании и Нидерландов прямо сейчас уже в пути в Украину

Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16, которые помогут защититься от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на саммите НАТО, пресс-службу Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Я рад объявить, что пока мы сейчас разговариваем, ведется передача F-16 (Украине, - ред.), из Дании, из Нидерландов. И эти самолеты будут летать в украинском небе этим летом", - рассказал Блинкен.

По его словам, самолеты передают, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать эффективную защиту от российской агрессии.

Тем временем на сайте Белого дома обнародовали общее заявление президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен о поставках F-16 в Украину.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке Соединенных Штатов. Сейчас идет процесс передачи этих F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом", - сказано в заявлении.

Лидеры добавили, что более детальных подробностей о поставках раскрывать не могут по соображениям безопасности.

Байден, Схоф и Фредериксен поблагодарили Бельгию и Норвегию за обещание передать Украине дополнительные истребители F-16.

По словам лидеров, укрепление украинского воздушного потенциала будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16 (в эскадрилью обычно входит 12 самолетов).