  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко открестился от возвращения Мальдеры в сборную Украины, - СМИ
В тренде

Шевченко открестился от возвращения Мальдеры в сборную Украины, - СМИ

Общие новости
Обновлено

Полное доверие Реброву и его тренерскому штабу

Шевченко открестился от возвращения Мальдеры в сборную Украины, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который в свое время помогал Андрею Шевченко в национальной сборной Украины, не будет среди ассистентов нынешнего главного тренера Сергея Реброва.

Читайте такжеМальдере предложили войти в тренерский штаб сборной Украины - СМИ

Как известно, сегодня, 10 июля, состоялся Исполком УАФ, в кулуарах которого Шевченко назвал вариант с возвращением Мальдеры выдумкой журналистов, уточнив, что к Сергею Реброву и его штабу – полное доверие и о каких-то кадровых изменениях не может быть и речи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Мальдера занимал должность ассистента главного тренера "сине-желтых" с 2016-го по 2021 год и выполнял функции главного аналитика.

По теме
yellow-arrow
Блинкен: F-16 из Дании и Нидерландов прямо сейчас уже в пути в Украину
yellow-arrow
Зеленский: Мы нуждаемся в 128 истребителях F-16. Даже 50 - это ничто
yellow-arrow
Свитолина в 1/4 финала проиграла экс-россиянке Рыбакиной и выбыла из Уимблдона
Андрей Шевченко Украина УАФ Андреа Мальдера
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости