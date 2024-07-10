Шевченко открестился от возвращения Мальдеры в сборную Украины, - СМИ

Итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который в свое время помогал Андрею Шевченко в национальной сборной Украины, не будет среди ассистентов нынешнего главного тренера Сергея Реброва.

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Как известно, сегодня, 10 июля, состоялся Исполком УАФ, в кулуарах которого Шевченко назвал вариант с возвращением Мальдеры выдумкой журналистов, уточнив, что к Сергею Реброву и его штабу – полное доверие и о каких-то кадровых изменениях не может быть и речи.

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Напомним, что Мальдера занимал должность ассистента главного тренера "сине-желтых" с 2016-го по 2021 год и выполнял функции главного аналитика.