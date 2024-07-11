Тунисский новичок Шахтера присоединился к команде на сборах в Словении. ВИДЕО
Интересно будет посмотреть на парня
shakhtar.com
22-летний новичок "
Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Напомним, что украинский клуб подписал до 30 июня 2029 года. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 2 млн евро.
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