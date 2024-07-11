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Тунисский новичок Шахтера присоединился к команде на сборах в Словении. ВИДЕО

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Тунисский новичок Шахтера присоединился к команде на сборах в Словении. ВИДЕО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

22-летний новичок "Шахтера", тунисский центральный защитник Алаа Грам присоединился к донецкой команде на сборах в Словении.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Напомним, что украинский клуб подписал до 30 июня 2029 года. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 2 млн евро.

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