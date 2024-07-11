Нефтчи планирует подписать игрока олимпийской сборной Украины
Григорчук активно работает над усилением состава
instagram.com/chernomoretsfc
Роман Иосифович хочет продолжить сотрудничество с центральным защитником Владимиром Салюком уже в другом клубе. В ближайшее время станет известно, состоится ли этот трансфер.
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Футболист присоединился к одесской команде летом 2022 года и провел 56 матчей в УПЛ и Кубке Украины. До "моряков" он представлял "Балканы".
Также защитник вызывался в молодежную сборную U21. На товарищеском турнире Maurice Revello Салюк в составе олимпийского коллектива U23 сыграл 3 поединка, включая финал.
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