Нефтчи планирует подписать игрока олимпийской сборной Украины

Роман Иосифович хочет продолжить сотрудничество с центральным защитником Владимиром Салюком уже в другом клубе. В ближайшее время станет известно, состоится ли этот трансфер.

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Футболист присоединился к одесской команде летом 2022 года и провел 56 матчей в УПЛ и Кубке Украины. До "моряков" он представлял "Балканы".

Также защитник вызывался в молодежную сборную U21. На товарищеском турнире Maurice Revello Салюк в составе олимпийского коллектива U23 сыграл 3 поединка, включая финал.