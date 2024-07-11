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Грозный возглавил сборную артистов Украины

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Бывший наставник Говерлы возвращается на тренерский мостик

Грозный возглавил сборную артистов Украины

фото з відкритих джерел

Новина українською

20 июля в Полтаве состоится благотворительный матч между сборной артистов Украины и друзьями "Ворсклы". Вячеславу Грозному доверили подготовить команду творческих деятелей. Специалист согласился на необычный опыт.

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Экс-тренер столичного "Арсенала" в сезоне 2019/20 возглавлял "Шахтер" (Караганда). После этого больше не работал с профессиональными клубами.

Кроме упомянутых коллективов, в Украине Грозный также имел дело с винницкой "Нивой", "Днепром" и "Металлургом" (Запорожье).

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Вячеслав Грозный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
11.07.2024 в 07:42
А этот по@ц просто квашин будет в составе?
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Комментарии 2
kukarekin (Одесса)
11.07.2024 в 07:42
А этот по@ц просто квашин будет в составе?
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.07.2024 в 08:31
Буду "пєтушара"... в медицинській бригаді.. супроводжувати тебе в дурку...
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0
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