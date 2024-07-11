Грозный возглавил сборную артистов Украины

20 июля в Полтаве состоится благотворительный матч между сборной артистов Украины и друзьями "Ворсклы". Вячеславу Грозному доверили подготовить команду творческих деятелей. Специалист согласился на необычный опыт.

Экс-тренер столичного "Арсенала" в сезоне 2019/20 возглавлял "Шахтер" (Караганда). После этого больше не работал с профессиональными клубами.

Кроме упомянутых коллективов, в Украине Грозный также имел дело с винницкой "Нивой", "Днепром" и "Металлургом" (Запорожье).