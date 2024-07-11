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Враг потерял за сутки 1100 оккупантов и 59 артсистем - Генштаб ВСУ

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Выведено из строя много техники

Враг потерял за сутки 1100 оккупантов и 59 артсистем - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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Украинские военные уничтожили за минувшие сутки 1110 оккупантов, 2 танка, 17 бронемашин и 59 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 555620 (+1100) человек
  • танков - 8182 (+2)
  • боевых бронированных машин - 15732 (+17)
  • артиллерийских систем - 15110 (+59)
  • РСЗО - 1119 (+4)
  • средства ПВО - 886 (+3)
  • самолетов - 361 (0)
  • вертолетов - 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12009 (+56)
  • крылатые ракеты - 2392 (+3)
  • корабли /катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56)
  • специальная техника - 2535 (+4)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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