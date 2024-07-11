Враг потерял за сутки 1100 оккупантов и 59 артсистем - Генштаб ВСУ
Выведено из строя много техники
Генштаб ЗСУ
Украинские военные уничтожили за минувшие сутки 1110 оккупантов, 2 танка, 17 бронемашин и 59 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 555620 (+1100) человек
- танков - 8182 (+2)
- боевых бронированных машин - 15732 (+17)
- артиллерийских систем - 15110 (+59)
- РСЗО - 1119 (+4)
- средства ПВО - 886 (+3)
- самолетов - 361 (0)
- вертолетов - 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12009 (+56)
- крылатые ракеты - 2392 (+3)
- корабли /катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56)
- специальная техника - 2535 (+4)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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