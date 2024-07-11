Силы ПВО сбили ночью 6 ударных беспилотников
Сбивали в четырёх областях
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 11 июля 2024 года противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковал 6-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска - рф.
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Вражеские ударные БПЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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