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Силы ПВО сбили ночью 6 ударных беспилотников

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Сбивали в четырёх областях

Силы ПВО сбили ночью 6 ударных беспилотников

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 11 июля 2024 года противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковал 6-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска - рф.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Вражеские ударные БПЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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