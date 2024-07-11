Украина хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США - Bloomberg

Киев хочет созвать второй Саммит мира с участием России до выборов в США в ноябре. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывает на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом".

Предполагаемый кандидат от Республиканской партии обещал прекратить войну к моменту своей инаугурации в январе и выразил нежелание продолжать военную поддержку Украины со стороны США.

По данным Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил планы провести второй саммит до выборов в США. Некоторые западные союзники подчеркнули, что встреча должна быть тщательно подготовленной, с четкими целями и управляемыми ожиданиями.

Выступая во вторник в Институте Рейгана в Вашингтоне, президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь в организации второго саммита, чтобы сделать его "более мощным и действительно решающим".