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Украина хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США - Bloomberg

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Причина - потенциальное переизбрание Трампа

Украина хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США - Bloomberg

Фото: REUTERS/MICHAEL BUHOLZER

Новина українською
Киев хочет созвать второй Саммит мира с участием России до выборов в США в ноябре. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывает на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом".

Предполагаемый кандидат от Республиканской партии обещал прекратить войну к моменту своей инаугурации в январе и выразил нежелание продолжать военную поддержку Украины со стороны США.

По данным Bloomberg, один из украинских чиновников подтвердил планы провести второй саммит до выборов в США. Некоторые западные союзники подчеркнули, что встреча должна быть тщательно подготовленной, с четкими целями и управляемыми ожиданиями.

Выступая во вторник в Институте Рейгана в Вашингтоне, президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь в организации второго саммита, чтобы сделать его "более мощным и действительно решающим".
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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
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