Дания приобретет дивизион самоходных гаубиц Богдана для Украины
До конца года должны попасть на поле боя
фото - Генштаб ЗСУ
Правительство Дании профинансирует производство 18 украинских колесных гаубиц 2С22 "Богдана", которые поступят на вооружение Сил обороны. Доставлены установки будут в течение ближайших месяцев.
Об этом сообщается на сайте министерства обороны Дании.
"Дания делает непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансового пожертвования артиллерийские орудия "Богдана", сделанные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности.
Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины через приобретение непосредственно через украинскую оборонную промышленность", - заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.
13 июня Украина и Дания подписали меморандум о закупке вооружения и военной техники у украинских производителей.
Согласно официальным заявлениям, в мае этого года украинская оборонная промышленность вышла на темпы производства 10 самоходных гаубиц "Богдана" в месяц.
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