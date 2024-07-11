Дания приобретет дивизион самоходных гаубиц Богдана для Украины

Правительство Дании профинансирует производство 18 украинских колесных гаубиц 2С22 "Богдана", которые поступят на вооружение Сил обороны. Доставлены установки будут в течение ближайших месяцев.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Дании.

"Дания делает непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансового пожертвования артиллерийские орудия "Богдана", сделанные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности.

Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины через приобретение непосредственно через украинскую оборонную промышленность", - заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.