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Дания приобретет дивизион самоходных гаубиц Богдана для Украины

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До конца года должны попасть на поле боя

Дания приобретет дивизион самоходных гаубиц Богдана для Украины

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Правительство Дании профинансирует производство 18 украинских колесных гаубиц 2С22 "Богдана", которые поступят на вооружение Сил обороны. Доставлены установки будут в течение ближайших месяцев.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Дании.

"Дания делает непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансового пожертвования артиллерийские орудия "Богдана", сделанные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности.

Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины через приобретение непосредственно через украинскую оборонную промышленность", - заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

13 июня Украина и Дания подписали меморандум о закупке вооружения и военной техники у украинских производителей.

Согласно официальным заявлениям, в мае этого года украинская оборонная промышленность вышла на темпы производства 10 самоходных гаубиц "Богдана" в месяц.

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Источник:
fmn.dk
Опубликовал: Александр Бураков
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