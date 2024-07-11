Шандрук - после 1:4 с Полесьем: Счет мог быть другим. Мы движемся в правильном направлении

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился впечатлениями от игры своих подопечных в товарищеском матче против "Полесья" (1:4).

"Мы понимаем, что результат не является положительным. Проиграли. Но мы довольны объемом проделанной работы, увиденным на поле. Это вселяет оптимизм. Возможно, при счете - 1:4 это звучит несколько странно, но это действительно так. Хочу успокоить болельщиков. Мы движемся в правильном направлении. И я доволен физическими кондициями команды, потому что мы под нагрузками работаем, и увиденным на поле.

Мы имели достаточно моментов. Особенно, в течение первого часа. Счет мог быть другим. "Полесье" - участник еврокубков. Они раньше начали сборы. Поэтому мы этой игрой несмотря на поражение довольны. Получили хороший материал для размышлений и дальнейшей работы. В частности, это касается и трех мячей, пропущенных после розыгрышей соперниками угловых.

Понравились новички. Все сыграли на уровне. Возможно, кто-то мог сыграть лучше, но повторюсь - все сейчас под серьезными физическими нагрузками.

Да, мы бы хотели до старта сезона еще усилиться крайним нападающим, правым защитником и в центре поля - опорная зона, центр защиты. Если будут доступные нам кандидатуры - конечно, рассмотрим эти варианты", - сказал специалист.