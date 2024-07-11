Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, который стремится организовать Украина.

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Его заявление цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости".

По его словам, второй саммит является якобы "попыткой реабилитироваться за провал" во время Глобального саммита в Швейцарии.

Галузин назвал "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского "тупиковой и ультимативной".

"Мы такие ультиматумы не принимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - добавил заместитель Лаврова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию можно приобщить ко второму Саммиту мира по формату "зерновой сделки".