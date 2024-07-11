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МИД РФ заявил, что Россия не собирается участвовать во втором Саммите мира относительно Украины

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С таким заявление выступил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин

МИД РФ заявил, что Россия не собирается участвовать во втором Саммите мира относительно Украины

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, который стремится организовать Украина.

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Его заявление цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости".

По его словам, второй саммит является якобы "попыткой реабилитироваться за провал" во время Глобального саммита в Швейцарии.

Галузин назвал "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского "тупиковой и ультимативной".

"Мы такие ультиматумы не принимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - добавил заместитель Лаврова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию можно приобщить ко второму Саммиту мира по формату "зерновой сделки".

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