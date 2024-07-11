Кучер: Был готов работать сразу после ухода из Днепра-1, но, к сожалению, не получилось
Тренерская жизнь непредсказуема
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Бывший главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал, чем сейчас занимается.
– Александр Николаевич, скажите честно, соскучились уже за работой?
– Ну, конечно, соскучился. Сразу после ухода из "Днепра-1" я был готов работать, но, к сожалению, по разным причинам не получилось. Тренерская жизнь непредсказуема – нет работы, а потом будет. Надо уметь ждать.
– А вообще какие предложения были?
– Разговоров было много, но до конкретики дело не дошло, поэтому нет смысла о них говорить.
– "Черноморец" сейчас без главного тренера. Одесситы на вас не выходили?
– Разговоры были, но я не думаю, что окажусь в "Черноморце" (интервью записывалось до того, как "Черноморец" официально представил Бабича, – прим.).
– Вам интересны предложения только с УПЛ, готовы ли рассматривать из Первой и Второй лиг тоже?
– Я открыт ко всем предложениям и все будет зависеть от условий, амбиций и целей клуба. Хочется выполнять какие-нибудь задачи.
– В "Металлист" не предлагали вернуться?
– Нет.
– Вы порой не консультируете в "Металлисте" Андрея Анищенко?
– Нет, а зачем? Андрей Анатольевич – квалифицированный тренер, и он знает, что делает. Моя помощь ему не нужна.
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