Зверов и Езерский вошли в новый Комитет по этике и честной игре УАФ
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uaf.ua
Исполком УАФ по предложению председателя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко утвердил персональный состав комитета.
В него вошли:
Владимир Величко - заместитель председателя;
Анастасия Биленко - секретарь комитета;
Владимир Зверов – член комитета;
Андрей Некрутов – член комитета;
Валерий Озаренко – член комитета;
Сергей Данелян – член комитета;
Владимир Езерский – член комитета;
Дмитрий Боролев – член комитета.
"Во исполнение решения Исполнительного комитета УАФ от 26 апреля 2024 года я предложил персональный состав Комитета по этике и честной игре УАФ. Благодарю членов исполкома за то, что поддержали мое предложение.
Владимир Величко, заместитель председателя комитета — полковник национальной полиции Украины, имеет многолетний опыт организации борьбы с договорными матчами.
Анастасия Биленко — сотрудник УАФ, имеет четыре высших образования по юриспруденции и психологии, назначена на должность секретаря комитета.
Владимир Зверов — известный спортивный журналист, всю свою карьеру борющийся с договорными матчами в Украине.
Андрей Некрутов – бывший сотрудник Интерпола, офицер по вопросам добродетели в настольном теннисе и киберфутболе, разработчик образовательных программ по добродетели.
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Валерий Озаренко — бывший сотрудник букмекерской компании, профессионально ориентирующийся в аномальных движениях коэффициентов.
Сергей Данелян – сотрудник ДБР, имеет опыт борьбы с договорными матчами.
Владимир Езерский – известный украинский футболист и тренер, отличающийся своей четкой позицией против договорных матчей.
Дмитрий Боролев – сотрудник УАФ, юрист отдела дисциплинарной и регламентной работы", – прокомментировал назначение Андрей Давыденко.
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