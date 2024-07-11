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Зверов и Езерский вошли в новый Комитет по этике и честной игре УАФ

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Зверов и Езерский вошли в новый Комитет по этике и честной игре УАФ

uaf.ua

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Исполком УАФ по предложению председателя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко утвердил персональный состав комитета.

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В него вошли:

Владимир Величко - заместитель председателя;

Анастасия Биленко - секретарь комитета;

Владимир Зверов – член комитета;

Андрей Некрутов – член комитета;

Валерий Озаренко – член комитета;

Сергей Данелян – член комитета;

Владимир Езерский – член комитета;

Дмитрий Боролев – член комитета.

"Во исполнение решения Исполнительного комитета УАФ от 26 апреля 2024 года я предложил персональный состав Комитета по этике и честной игре УАФ. Благодарю членов исполкома за то, что поддержали мое предложение.

Владимир Величко, заместитель председателя комитета — полковник национальной полиции Украины, имеет многолетний опыт организации борьбы с договорными матчами.

Анастасия Биленко — сотрудник УАФ, имеет четыре высших образования по юриспруденции и психологии, назначена на должность секретаря комитета.

Владимир Зверов — известный спортивный журналист, всю свою карьеру борющийся с договорными матчами в Украине.

Андрей Некрутов – бывший сотрудник Интерпола, офицер по вопросам добродетели в настольном теннисе и киберфутболе, разработчик образовательных программ по добродетели.

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Валерий Озаренко — бывший сотрудник букмекерской компании, профессионально ориентирующийся в аномальных движениях коэффициентов.

Сергей Данелян – сотрудник ДБР, имеет опыт борьбы с договорными матчами.

Владимир Езерский – известный украинский футболист и тренер, отличающийся своей четкой позицией против договорных матчей.

Дмитрий Боролев – сотрудник УАФ, юрист отдела дисциплинарной и регламентной работы", – прокомментировал назначение Андрей Давыденко.

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Владимир Езерский Владимир Зверов Комитет по этике и честной игре УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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