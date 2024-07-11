Суспільне до 2030 года будет показывать биатлон в Украине

"Суспільне" получит доступ еще к 4 сезонам биатлона - до 2030 года.

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Европейский языковой союз и Международный союз биатлонистов (IBU) продлили партнерство по эксклюзивным медиаправам еще на четыре сезона.

Новое соглашение будет рассчитано до 2030 года. "Суспільне Мовлення", как член ЕЯС, является правообладателем и эксклюзивным транслятором биатлона в Украине.

Согласно новому соглашению, ЕЯС и правообладатели биатлона будут иметь доступ ко всем этапам Кубка мира IBU, а также к чемпионатам мира IBU и другим соревнованиям, включая молодежный/юниорский чемпионат мира, открытый чемпионат Европы, летний чемпионат мира IBU и Кубок IBU.