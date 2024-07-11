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Залужный приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании

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Залужный приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби.

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности Посольства", - подчеркнул Залужный.

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8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего украинской армии, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.

В июне глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.

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